Первомайский районный суд Ростова-на-Дону затопило грунтовыми водами

На улице Металлургической в Ростове-на-Дону грунтовыми водами затопило здание Первомайского районного суда. Информация об этом появилась на сайте инстанции.
— В связи с затоплением архивных помещений и необходимостью откачивания грунтовых вод, выдача копий судебных актов не сможет быть осуществлена в сроки, установленные инструкцией, — говорится в сообщении.
При этом в объединенной пресс-службе судов региона подчеркнули, что районный суд Ростова-на-Дону сейчас работает в штатном режиме.
Напомним, ранее зимнее подтопление в донской столице назвали рекордным за последние 30 лет. Ситуацию с подъемом вод будут исследовать в Октябрьском, Советском и Первомайском районах города. Добавим, также подтопления ожидаются весной этого года.