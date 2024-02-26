Актера Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену

«Суд приговорил 41-летнего Кирилла Канахина к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — также говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Его признали виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Как указано, приговор еще не вступил в законную силу.
Второй Западный окружной военный суд 26 февраля рассмотрел дело по существу, допросив на заседании тайного свидетеля, который следил за соцсетями актера. При этом адвокат Канахина настаивал на том, что преступление его подзащитного не доказано, и просил вынести оправдательный приговор по делу.
Ранее, 5 февраля прокуратура Москвы утвердила обвинение. Известно, что летом 2022 года Канахин вступил в украинскую организацию «Русский добровольческий корпус» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) и принял участие в боевых действиях против российской армии в Херсонской области с января по март 2023 года.
2 марта 2023 года группа украинских диверсантов, в том числе Канахин, обстреляла автомобиль и взяла в заложники несколько человек в селе Любечане Брянской области. В результате атаки погибли двое, также пострадал ребенок и два пограничника получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.