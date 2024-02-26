Актера Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену

Второй Западный окружной военный суд 26 февраля рассмотрел дело по существу, допросив на заседании тайного свидетеля, который следил за соцсетями актера. При этом адвокат Канахина настаивал на том, что преступление его подзащитного не доказано, и просил вынести оправдательный приговор по делу.

Ранее, 5 февраля прокуратура Москвы утвердила обвинение . Известно, что летом 2022 года Канахин вступил в украинскую организацию «Русский добровольческий корпус» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) и принял участие в боевых действиях против российской армии в Херсонской области с января по март 2023 года.

В ее составе он дважды незаконно пересек границу России: первый раз — в Климовском районе Брянской области, где принял участие в боевых действиях против российских военнослужащих и совершил теракт в отношении мирных жителей, второй раз — в Белгородской области. Там он также принимал участие в боях на стороне противника и совершил теракт в отношении мирного населения.