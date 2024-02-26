Суд в Москве рассмотрит продление ареста Виктору Кудряшову

Бывший чиновник в настоящее время пребывает в московском СИЗО № 4 «Медведково».



В начале декабря прошлого года Следственный департамент Министерства внутренних дел РФ истребовал уголовное дело в отношении Виктора Кудряшова. Самому делу придали статус особой важности. После его изучения сотрудниками центрального аппарата ведомства руководство МВД РФ приняло решение взять расследование уголовного дела под свою юрисдикцию. Бывший чиновник был этапирован из Самары в Москву.



Уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ в отношении Виктора Кудряшова было возбуждено 13 ноября 2023 года. На следующий день врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области объявил о решении уйти в отставку из-за состояния здоровья. Суд арестовал Виктора Кудряшова почти на два месяца, а позже продлил срок пребывания под стражей до 12 марта 2024 года. По версии следствия, Виктор Кудряшов, действуя в составе ОПГ, подписал в интересах ГК «Волгатрансстрой» (ВТС) документы об увеличении предельной стоимости строительства станции метрополитена «Театральная» в Самаре до 18,4 млрд руб., после чего был проведен очередной аукцион, победителем которого стала структура ВТС, позже ей было выплачено 3 млрд руб. аванса. Таким образом, по данным следствия, была создана видимость эффективного использования инфраструктурного кредита. Чиновник своей вины не признал.



Евгений Чернов.