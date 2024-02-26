В Кишиневе женщине по ошибке поставили диагноз «ковид»: Ее поместили в коронавирусное отделение, там она заразилась и умерла — врач проведет в тюрьме один год

64-летняя женщина с отрицательным тестом на коронавирус по ошибке врача была изолирована вместе с зараженными COVID-19 в одном помещении. Женщина заразилась и спустя неделю умерла от острой вирусной респираторной инфекции. Инцидент произошел в марте 2021 года в Клинической психиатрической больнице.
Кишиневский суд приговорил врача к одному году лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Свою вину обвиняемый не признал.
И после этого власти намерены закрыть инфекционную больницу им. Т. Чорбэ, в которой таких случаев не может быть, так как больница специализированная!