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В Кишиневе женщине по ошибке поставили диагноз «ковид»: Ее поместили в коронавирусное отделение, там она заразилась и умерла — врач проведет в тюрьме один год

Женщина заразилась и спустя неделю умерла от острой вирусной респираторной инфекции.
Источник: Комсомольская правда

64-летняя женщина с отрицательным тестом на коронавирус по ошибке врача была изолирована вместе с зараженными COVID-19 в одном помещении. Женщина заразилась и спустя неделю умерла от острой вирусной респираторной инфекции. Инцидент произошел в марте 2021 года в Клинической психиатрической больнице.

Кишиневский суд приговорил врача к одному году лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Свою вину обвиняемый не признал.

И после этого власти намерены закрыть инфекционную больницу им. Т. Чорбэ, в которой таких случаев не может быть, так как больница специализированная!