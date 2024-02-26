В четырех районах Воронежской области в январе были случаи бешенства

Специалисты Роспотребнадзора опубликовали тревожную статистику по заболеваниям бешенством в Воронежской области в январе 2024 года. За это время зарегистрировали четыре смерти животных от этой страшной болезни. Погибли по две кошки и собаки. Случаи смертельных заболеваний животных были в четырех районах нашей области.
Статистика особенно напрягает в сравнении с январем 2023 года. Тогда случаев бешенства животных вообще не было.
При этом в очагах бешенства в январе 2024 года от нападений братьев наших меньших пострадали десять человек. А всего с укусами и царапинами и другими последствиями агрессии животных в медучреждения обратились 609 жителей Воронежской области. Для сравнения: в январе 2023 года пострадавших было всего 493.
Увеличилось по сравнению с прошлым годом и число укусов диких животных: с 15 до 19-ти.
К счастью, случаев заболеваний бешенством среди людей в Воронежской области не было с 2009 года. Чтобы и дальше было так, надо не забывать вакцинировать домашних и сельскохозяйственных животных и избегать контактов с дикими. И обязательно обращаться за помощью к врачам в случае их нападения- иначе, если вас укусил бешеный зверь, смерть неминуема.