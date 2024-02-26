В четырех районах Воронежской области в январе были случаи бешенства

К счастью, случаев заболеваний бешенством среди людей в Воронежской области не было с 2009 года. Чтобы и дальше было так, надо не забывать вакцинировать домашних и сельскохозяйственных животных и избегать контактов с дикими. И обязательно обращаться за помощью к врачам в случае их нападения- иначе, если вас укусил бешеный зверь, смерть неминуема.