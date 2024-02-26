Полиция начала проверку после драки в магазине на Университетском в Ростове

В Ростове-на-Дону начали проверку после драки двух мужчин в магазине с электроникой. Об этом сегодня, 26 февраля, рассказали в пресс-службе управления МВД России по донскому региону.
— Проверку организовали из-за видео, опубликованного в Интернете. Заявлений о произошедшем никто не подавал, информация о пострадавших от медучреждений также не поступала. Участковый уже побывал на месте и установил участников инцидента, — прокомментировали в полиции.
По данным правоохранителей, разборка в торговой точке произошла еще 8 февраля 2024 года. Предварительно, это был не грабеж. Также сообщается, что пострадавший знал нападавшего. Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняют.
Добавим, в соцсетях утверждают, что драка произошла в переулке Университетском. По словам людей, один из посетителей якобы защитил предпринимателя от нападения незнакомца.