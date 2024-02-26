Актера из Петербурга Кирилла Канахина заочно приговорили к пожизненному за госизмену

Актера из Петербурга заочно приговорили к пожизненному лишению свободы. Ранее стало известно, что такой срок запросила сторона гособвинения. Напомним, мужчину обвинили в нападении на села Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса»*. А 26 февраля его осудили за переход на сторону противника.
— Кирилла Канахина обвинили по статье 275 УК РФ. Сейчас бывший российский актер находится на Украине. Поэтому приговор виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима ему вынесли заочно, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда.
Напомним, экс-звезда «Глухаря» в ноябре 2023 года также заочно отправили под стражу. Все время разбирательств мужчина находился в международном розыске.
С началом спецоперации на Украине, Канахин уехал из России и вступил в «РДК»*. Около года назад в составе диверсантов проник в приграничный район Брянской области. Из-за действий организованной группы погибли два человека, а также пострадал 11-летний мальчик.
*РДК, «Русский добровольческий корпус» — военная организация, официально внесена ФСБ в список террористических организаций, запрещенных на территории РФ.