Севастополец попался на дискредитации ВС РФ: его оштрафовали на 30 тысяч рублей

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции и ФСБ обратили внимание на комментарии одного из пользователей к публикации. Его высказывания комментатора были направлены на дискредитацию российской армии. Силовики нашли автора. Им оказался 20-летний севастополец. Молодой человек сознался в содеянном правонарушении и раскаялся. На жителя города-героя завели административное дело.