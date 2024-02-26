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Севастополец попался на дискредитации ВС РФ: его оштрафовали на 30 тысяч рублей

Севастопольца оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.
Источник: Комсомольская правда

В Севастополе 20-летнего местного жителя оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции и ФСБ обратили внимание на комментарии одного из пользователей к публикации. Его высказывания комментатора были направлены на дискредитацию российской армии. Силовики нашли автора. Им оказался 20-летний севастополец. Молодой человек сознался в содеянном правонарушении и раскаялся. На жителя города-героя завели административное дело.

Позднее в МВД сообщили, что материалы рассмотрел Ленинский районный суд Севастополя. Горожанина оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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