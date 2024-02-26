Жительница Минска лишилась 96 000 рублей, решив заработать на финансовой бирже

По информации ведомства, в декабре 2023 года 51-летняя женщина, желая заработать на торгах на финансовой бирже, стала искать в интернете специализированные сайты. На одном из них минчанка зарегистрировалась, а затем внесла на счет 100 долларов. Она произвела несколько операций и решила вывести деньги, но сделать этого не смогла. После чего решила прекратить вести торги, а про проблему написала на форуме.