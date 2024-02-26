Жительница Минска лишилась 96 000 рублей, решив заработать на финансовой бирже

Жительница Минска лишилась 96 000 рублей, пытаясь заработать на финансовой бирже. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
По информации ведомства, в декабре 2023 года 51-летняя женщина, желая заработать на торгах на финансовой бирже, стала искать в интернете специализированные сайты. На одном из них минчанка зарегистрировалась, а затем внесла на счет 100 долларов. Она произвела несколько операций и решила вывести деньги, но сделать этого не смогла. После чего решила прекратить вести торги, а про проблему написала на форуме.
Сообщается, что с жительницей Минска связался якобы представитель платформы. Звонивший пообещал, что поможет разобраться в ситуации. Он также сказал, что есть возможность уже в кратчайшие сроки приумножить деньги под руководством опытных трейдеров. Для этого нужно скачать несколько приложений.
В СК обратили внимание на то, что 51-летняя женщина доверяли звонившим. Так, по их указанию она пополняла банковские карты, приобретала криптовалюту, которую затем переводила на так называемые брокерские счета. Через неделю минчанке позвонил специалист, попросив внести дополнительные деньги. Несмотря на то что женщина уже оформила два кредита на сумму более 16 000 рублей, она приняла решение взять день у знакомых.
«На протяжении нескольких дней минчанка, выполняя указания “наставников”, приобрела криптовалюту, заплатив за нее почти 17 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Говорится, что на протяжении еще нескольких дней минчанка продолжала вести торги и неоднократно пополняла счет по просьбе мошенников. Когда друзья перестали одалживать деньги, женщина нашла в интернете объявление о быстром заработке. Требовалось оформить в рассрочку покупку дорогих телевизора и ноутбука, а затем деньги передать так называемому нанимателю. Жительница Минска купила указанную технику за более чем 11 000 рублей и передала деньги неизвестному, выручив лишь 5 000 рублей. Указанные деньги она перевела на счет.
В тот момент, когда «заработанная» сумма оказалась равной 85 000 долларов, минчанка решила ее обналичить. Однако нужно было оплатить обязательные платежи. За помощью 51-летняя женщина обратилась к дочери, которая, услышав историю, сразу поняла, что ее мать стала жертвой мошенников.
«Всего за месяц она перечислила на подконтрольные злоумышленникам счета более 96 тысяч рублей», — сказали в СК.