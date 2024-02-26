В Белгородской области после атаки ВСУ из строя вышел объект связи

За последние сутки по территории Белгородской области со стороны Украины было выпущено 48 различных боеприпасов и более 10 беспилотников. В приграничном Шебекинском городском округе в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. В Белгородском районе силами противовоздушной обороны была отражена воздушная атака; при атаке пострадали два частных жилых домовладения. В других районах пострадавших и разрушений нет.