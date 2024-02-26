Пожар на дачах произошёл в Степногорске

«На 10-й линии произошёл пожар в нежилом дачном доме на площади 20 квадратных метров. Благодаря слаженным и грамотным действиям спасателей, правильно выбранному решающему направлению на пожаре, удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенный частный жилой дом», — сообщили в ДЧС.