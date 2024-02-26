Автофургон развалился на части после ДТП под Волгоградом

Автофургон развалился на части днем 26 февраля неподалеку от Михайловки в результате ДТП на московской трассе. Авария случилась около 11 часов на 776 километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий». Машина налетела на дорожный отбойник, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.