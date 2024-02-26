Автофургон развалился на части после ДТП под Волгоградом

Автофургон развалился на части днем 26 февраля неподалеку от Михайловки в результате ДТП на московской трассе. Авария случилась около 11 часов на 776 километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий». Машина налетела на дорожный отбойник, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.
— Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем ВИС 234900, не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением, — рассказали в ведомстве.
На фото с места аварии видно, что влетевшая в отбойник машина буквально развалилась на части. Автомобиль опрокинулся. Фургон рефрижератора оторвало от кабины. Водитель попал в больницу.
— После оказания помощи он был госпитализирован в Михайловскую ЦРБ, — рассказали в службе скорой помощи региона.