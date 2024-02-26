Главбух из Дрибина наворовала себе сверх зарплаты более 33 тысяч рублей

Суд Дрибинского района на основании ч.3 ст. 210 УК Беларуси приговорил обвиняемую к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. Также ей назначен штраф в размере 50 базовых величин (2 тысячи рублей).