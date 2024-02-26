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Главбух из Дрибина наворовала себе сверх зарплаты более 33 тысяч рублей

Прокуратура Дрибинского района (Могилевская область) поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 62-летней жительницы Горецкого района, которой инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, обвиняемая, работая главным бухгалтером в аграрной организации, с 30 июня 2020 года по 31 мая 2023 года незаконно и на системной основе перечисляла деньги с расчетного счета хозяйства на свой счет свыше причитавшейся ей зарплаты.

В результате противоправных действий главбух похитила более 33 тысяч рублей.

Похищенные деньги она потратила на свои нужды, в том числе на ремонт личного автомобиля.

В суде женщина признала вину и частично возместила ущерб.

Суд Дрибинского района на основании ч.3 ст. 210 УК Беларуси приговорил обвиняемую к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. Также ей назначен штраф в размере 50 базовых величин (2 тысячи рублей).