Суд рассмотрит дело самарского экс-замминистра здравоохранения о взятке

По версии следствия, с января по август 2022 года заместитель министра — руководитель департамента фармации, медтехники и материально-технического обеспечения министерства получил от директора компании «ДМ-Групп» 15 миллионов рублей за покровительство и содействие в заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования.