Безбилетник напал на контроллеров автобуса в Петербурге

Петербуржец решил проехать «зайцем» в автобусе № 185, но его поймали. Мужчина решил бороться за безбилетный проезд до конца и попытался избить контроллеров, сообщили очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Петербурга».
Утром 26 февраля оказалось сложным для жителей Северной столице. Проверяющие заметили пассажира, который не оплатил проезд, и начали составлять на него протокол, но он начал драться с ними. После чего его выгнали из транспортного средства, но он вернулся обратно, чтобы отстоять на кулаках «свою правду».
— Пассажир также предлагал одному из контролеров разобраться на улице. Все это сопровождалось нецензурной бранью, — делятся шокированные очевидцы.
По их словам, в результате горе-пассажира удалось выпроводить спустя несколько минут, а испуганные работники обратились после такого нападения за помощью в полицию.