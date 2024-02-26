Безбилетник напал на контроллеров автобуса в Петербурге

Утром 26 февраля оказалось сложным для жителей Северной столице. Проверяющие заметили пассажира, который не оплатил проезд, и начали составлять на него протокол, но он начал драться с ними. После чего его выгнали из транспортного средства, но он вернулся обратно, чтобы отстоять на кулаках «свою правду».