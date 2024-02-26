Владельца крупного супермаркета осудили в Таразе

«В суде представитель ответчика с исками не согласилась, просила в их удовлетворении отказать, пояснив, что торговый бизнес в супермаркетах от её имени осуществлялся супругом. С августа 2023 года без согласия ответчика супруг начал вывозить поставленный поставщиками в магазины товар и денежные средства, которые использовал в личных целях. В связи с расторжением брака и разделом имущества с сентября 2023 года ответчик не имеет доступа к торговому центру», — сообщили в суде.