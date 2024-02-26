В Кишинёве автомобиль загорелся на ходу.
Инцидент произошел сегодня утром на улице Ливиу Деляну.
По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, автомобиль марки Ford Tranzit загорелся на ходу. На место прибыл пожарный расчет. Огонь был полностью потушен в 08.14. К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства и причину возгорания предстоит установить специалистам.
Стоит отметить, что за последние 24 часа помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в 53 чрезвычайных ситуациях.
Источник: t.me/aifmd.