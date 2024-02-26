В Кишинёве автомобиль загорелся на ходу.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, автомобиль марки Ford Tranzit загорелся на ходу. На место прибыл пожарный расчет. Огонь был полностью потушен в 08.14. К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства и причину возгорания предстоит установить специалистам.