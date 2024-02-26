Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении ведомства.
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа была пресечена около 17:50.
Инцидент стал вторым за день. Примерно в 11:00 средства ПВО сбили первый украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
Накануне, 25 февраля, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об уничтоженном украинском дроне на подлете к Белгороду. По его словам, ПВО сбила беспилотник около 23:30, пострадавших и разрушений не было. Данную информацию также подтвердили в Минобороны России.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за регулярных обстрелов мирного населения со стороны украинских военных.