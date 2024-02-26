В Барановичах осудили продавца и покупателя особо опасного наркотика

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и Барановичей вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасного психотропного вещества. На скамье подсудимых оказались продавец и покупатель наркотика. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.



Обвиняемый М., ранее уже судимый за распространение наркотиков, с мая по ноябрь прошлого года приобрел 0,32 грамма альфа-PVP для незаконного сбыта. Наркотик обвиняемый хранил при себе, а затем незаконно продал обвиняемому С. Тот, в свою очередь, без цели сбыта хранил наркотик до обнаружения и изъятия его сотрудниками правоохранительных органов в ходе личного обыска.



Обвиняемые М. и С. в судебном заседании вину признали полностью. Приговором суда обвиняемому М. назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в доход государства в размере 100 базовых величин (Br4 тыс.).



Обвиняемый С. признан виновным в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении психотропного вещества и на основании ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке. −0-