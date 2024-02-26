Американский танк Abrams впервые уничтожили в зоне СВО. Кто и как это сделал?

Стало известно, что технику уничтожило подразделение ударных дронов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием офицера с позывным Коловрат. А непосредственно подбил танк боец с позывным Рассвет, сообщили в бригаде, которую называют «Черные гусары».
Танк вычислили в полутора километрах от российских позиций
Военные 15-й мотострелковой Александрийской бригады вычислили M1A2 Abrams 26 февраля в селе Бердычи, что к северо-западу от Авдеевки. Он следовал по улицам Центральной и Мира на северо-восток, в сторону села Степовое. В тот момент расстояние от него до российских позиций составляло около полутора километров.
Танк заметил дрон-камикадзе «Орлан». Он поразил его первым, а затем по танку выстрелили из гранатомета.
«Черные гусары» поздравили своих сослуживцев с удачной операцией.
Поздравляем Коловрата и его парней с первым «Абрамсом»! Спокойно жжем танки.
Командир бригады был ранен, но вернулся в строй
Еще в мае прошлого года Александрийская бригада немного рассказала о Коловрате. В СВО он участвует с ее первых дней, а весной 2022 года получил тяжелое ранение при штурме неназванного населенного пункта, но после реабилитации вернулся в строй.
«Пехота противника при поддержке двух танков оказала ожесточенное сопротивление. В этом бою был ранен — компрессионный перелом двух позвонков. Еще этот бой запомнился героическим поступком моего подчиненного. Так получилось, что с началом боя он случайно оказался на вражеской стороне дороги. Но не растерялся и гранатами поразил две огневые точки противника», — рассказывал командир, уроженец Самарской области.
Уничтоженный Abrams мог быть танком из украинского пиар-ролика
Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин подтвердил первое уничтожение Abrams в зоне спецоперации. Он также предположил, что именно этот танк мог появиться в пиар-ролике Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был опубликован до того, как Авдеевку взяли под контроль. «На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — допустил Гагин.
Также появилось видео с уничтоженным танком. Оператор беспилотного летательного аппарата снял стоящий в поле танк, охваченный пламенем.
Abrams впервые заметили в зоне СВО в феврале
В начале текущего месяца в зоне проведения специальной военной операции впервые заметили танк M1 Abrams. Он был запечатлен сквозь наблюдательный триплекс американской боевой машины пехоты Bradley в составе 47-й бригады ВСУ на авдеевском направлении.
Позднее сообщалось, что их впервые заметили на линии фронта к северо-западу от Авдеевки. Журналисты предполагали, что украинское командование не спешило отправлять танки в бой из-за необходимости усилить их броню для противостояния атакам российских дронов.
При этом несколькими днями ранее танкисты 21-й бригады Центрального военного округа уничтожили первую бронемашину США на основе танка M1 Abrams. Бойцы из группировки «Отважные» в районе Авдеевки точным огнем подбили инженерную машину M1150 Assault Breacher.