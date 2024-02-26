Американский танк Abrams впервые уничтожили в зоне СВО. Кто и как это сделал?

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин подтвердил первое уничтожение Abrams в зоне спецоперации. Он также предположил, что именно этот танк мог появиться в пиар-ролике Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был опубликован до того, как Авдеевку взяли под контроль. «На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — допустил Гагин.