Мужчина на скорости врезался в авто полиции на трассе в ЗКО

«Суд, учитывая, личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения правонарушения, наложил ему административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП», — говорится в сообщении.
Мужчина обвинялся по статье 610 части 1 КоАП РК. Согласно версии суда, водитель превысив скорость, не смог вовремя остановить авто, и врезался в служебный автомобиль посту транспортного контроля. Полиция стояла на трассе из-за ухудшения погодных условий. Департаменту полиции ЗКО причинен материальный ущерб.
В суде мужчина полностью признал вину.