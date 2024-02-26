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Мужчина на скорости врезался в авто полиции на трассе в ЗКО

Уральск. 26 февраля. КазТАГ — Мужчина на скорости врезался в авто полиции в Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-суда ЗКО.
Источник: КазТАГ

«Суд, учитывая, личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения правонарушения, наложил ему административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП», — говорится в сообщении.

Мужчина обвинялся по статье 610 части 1 КоАП РК. Согласно версии суда, водитель превысив скорость, не смог вовремя остановить авто, и врезался в служебный автомобиль посту транспортного контроля. Полиция стояла на трассе из-за ухудшения погодных условий. Департаменту полиции ЗКО причинен материальный ущерб.

В суде мужчина полностью признал вину.