Бывшего замакима Шымкента будут судить за дачу взятки

«Мы провели предварительное слушание. Адвокаты просили направить дело в подсудность другого региона. Они оказали недоверие нашим судам и прокурорской работе. В связи с чем данное ходатайство было отклонено. Они обжаловали постановление суда и дело рассматривается в апелляционном порядке. Он находится под стражей. Они просили изменить меру пресечения на домашний арест, но судом было отказано. Другую информацию мы не можем предоставить», — сообщил корреспонденту Zakon.kz судья СМУС Шымкента Самидин Темиралиев.