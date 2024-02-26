Массовое отравление в Мангистау: стали известны новые подробности

Как выяснилось, в заведении, посетители которого отравились, кормили картошкой фри, наггетсами и суши. В больницу люди стали поступать с температурой под 39 и рвотой. В настоящее время под наблюдением врачей остаются 27 человек, в том числе дети, подростки и беременные. По информации телеканала, самому маленькому пациенту — полтора года. У семерых состояние средней тяжести. Остальным уже лучше. Полиция сейчас здание, а санэпидемиологи взяли необходимые пробы, в том числе и у шести работников точки фастфуда. По факту произошедшего заведено уголовное дело.