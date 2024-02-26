Водитель грузовика из-за невнимательности насмерть сбил пешехода: суд вынес приговор

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и Барановичей вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения водителем грузовика, что по неосторожности повлекло смерть пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.



Обвиняемый в ноябре 2023 года, управляя грузовым автомобилем MAZ-MAN, двигался по автодороге Брест — Минск — граница Российской Федерации. При подъезде к освещенному пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками, разметкой и мигающим светофором, водитель проявил небрежность и невнимательность, отвлекся от управления и, не предоставив преимущество пешеходу, сбил его. Пешеход пересекал проезжую часть в соответствии с ПДД по пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.



Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью, чистосердечно раскаялся и принял меры к добровольному возмещению причиненного морального вреда. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке. −0-