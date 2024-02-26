«РВ»: ВС РФ впервые уничтожили самую современную шведскую САУ Archer

По информации авторов канала, САУ Archer, которую ВСУ получили от Швеции, была ликвидирована с помощью российского беспилотного летательного аппарата «Ланцет».
Ранее в оборонном ведомстве Швеции сообщали, что украинская сторона получила восемь новейших самоходных артиллерийских установок. Некоторые из них были замечены на купянском направлении.
Напомним, сегодня военный корреспондент Александр Коц сообщил, что на авдеевском направлении 15 Отдельная мотострелковая бригада уничтожила танк американского производства Abrams. Позже эту информацию подтвердил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.