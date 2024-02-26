Приговор по делу о гибели 68 детей из-за лекарства вынесли в Ташкенте

Сообщалось, что импортеры индийского препарата от кашля, который привёл к массовой гибели детей в Узбекистане, заплатили местным чиновникам взятку в 33 тысячи долларов за отказ от обязательного тестирования. Об этом в ходе судебного разбирательства заявили прокуроры.