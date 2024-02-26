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В Белгородской области погибли трое мирных жителей при атаке дрона-камикадзе

В Белгородской области на окраине приграничного села Почаево украинский дрон-камикадзе атаковали автомобиль, в которому находились строители. В результате взрыва три человека погибли и еще столько же получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Источник: РИА "Новости"

«Бригадами скорой помощи двоих пострадавших мужчин доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода, еще одного пострадавшего — в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в сообщении губернатора Белгородской области в Telegram-канале.

Территория Белгородской области сегодня несколько раз подвергалась обстрелам со стороны Украины. При обстреле села Новая Таволжанка ранения получили мальчики 10 и 11 лет. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго — контузия. Они были доставлены в детскую областную больницу.