В Белгородской области погибли трое мирных жителей при атаке дрона-камикадзе

«Бригадами скорой помощи двоих пострадавших мужчин доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода, еще одного пострадавшего — в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в сообщении губернатора Белгородской области в Telegram-канале.
Территория Белгородской области сегодня несколько раз подвергалась обстрелам со стороны Украины. При обстреле села Новая Таволжанка ранения получили мальчики 10 и 11 лет. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго — контузия. Они были доставлены в детскую областную больницу.