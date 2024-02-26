В Белгородской области погибли трое мирных жителей при атаке дрона-камикадзе

Территория Белгородской области сегодня несколько раз подвергалась обстрелам со стороны Украины. При обстреле села Новая Таволжанка ранения получили мальчики 10 и 11 лет. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго — контузия. Они были доставлены в детскую областную больницу.