Цифра 13, «рога», аварийка: в Краснодаре из-за запутавшегося в проводах троллейбуса остановилось движение электротранспорта

По словам очевидцев, в районе Старокубанской улицы скопилось около 10 вагонов, направлявшихся в сторону центра. Так, временно не ходили маршруты № 4, 5, 9 и 10. Пассажирам пришлось покинуть вагоны и идти пешком вдоль путей.