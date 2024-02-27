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Цифра 13, «рога», аварийка: в Краснодаре из-за запутавшегося в проводах троллейбуса остановилось движение электротранспорта

В столице Кубани 26 февраля из-за запутавшегося в проводах троллейбуса № 13 остановилось движение электротранспорта. Пассажирам пришлось покинуть вагоны и идти пешком вдоль путей.
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Инцидент случился на Старокубанском кольце около 17 часов.

В связи с технической неисправностью троллейбус застрял на трамвайных путях во время поворота на улицу Ставропольскую. Движение электротранспорта оказалось заблокировано, на место вызвали аварийную службу контактной сети.

По словам очевидцев, в районе Старокубанской улицы скопилось около 10 вагонов, направлявшихся в сторону центра. Так, временно не ходили маршруты № 4, 5, 9 и 10. Пассажирам пришлось покинуть вагоны и идти пешком вдоль путей.

Ремонтные работы длились около часа. В 18:00 специалисты с помощью машины отбуксировали троллейбус с путей. Движение возобновилось, однако маршруты следовали с сильным опозданием.