Цифра 13, «рога», аварийка: в Краснодаре из-за запутавшегося в проводах троллейбуса остановилось движение электротранспорта

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Инцидент случился на Старокубанском кольце около 17 часов.
В связи с технической неисправностью троллейбус застрял на трамвайных путях во время поворота на улицу Ставропольскую. Движение электротранспорта оказалось заблокировано, на место вызвали аварийную службу контактной сети.
По словам очевидцев, в районе Старокубанской улицы скопилось около 10 вагонов, направлявшихся в сторону центра. Так, временно не ходили маршруты № 4, 5, 9 и 10. Пассажирам пришлось покинуть вагоны и идти пешком вдоль путей.
Ремонтные работы длились около часа. В 18:00 специалисты с помощью машины отбуксировали троллейбус с путей. Движение возобновилось, однако маршруты следовали с сильным опозданием.