Перевозившего саксаул браконьера задержали в Жамбылской области

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» полицейские и инспекторы оперативной группы «Сапсан» выявляют нарушителей природоохранного законодательства.
В одном из крестьянских хозяйств Сарысуского района выявили факт незаконного использования и перевозки саксаула.
— При проверке в кузове автотранспорта и во дворе хозяйства была обнаружена и изъята древесина саксаула в объёме более трех кубов. По словам владельца внедорожника, он использовал саксаул в качестве топлива, — пояснили в ведомстве.
По факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-биологическая экспертиза.
Саксаул имеет очень важное для южного региона свойство — предотвращает опустынивание земель. В Жамбылской области опустынивание особенно прогрессирует в Мойынкумском и Шуском районах. А саксаул с его мощными корнями, сдерживает наступление песков. Кроме того, вырубая саксаул для отопления своих жилищ, люди не только наносят непоправимый вред обитателям пустыни, но и совершают настоящее экологическое преступление, оставляя животных без воды и без пищи, обрекая их на вымирание. Саксауловые насаждения также снижают скорость ветра, улучшают микроклимат местности и способствует сокращению уровня парниковых газов, отметили в департаменте полиции Жамбылской области, подчеркнув, что саксаул по-прежнему остается под угрозой исчезновения.
Введение моратория на рубку саксаула — вынужденная мера для восстановления ресурсов. Все виды рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда страны запрещены до 31 декабря 2028 года.
В пабликах Тараза можно найти объявления по продаже саксаула оптом и в розницу, при этом один кубический метр стоит 7 тысяч тенге.
Как сообщалось, с 1 по 29 февраля в регионе проводится ОПМ «Браконьер» в целях пресечения фактов незаконной добычи объектов флоры и фауны. В Таласском районе по подозрению в браконьерстве задержан 48-летний житель, у него изъята туша краснокнижного джейрана.
У жителя Сарысуского района обнаружили и изъяли 3 туши диких животных — краснокнижного джейрана, кролика и куропатки, а также нарезное оружие.
В Байзакском районе полицейские совместно с инспекторами оперативной службы «Сапсан» выявили гражданина, незаконно охотившегося на краснокнижного джейрана.