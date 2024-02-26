Перевозившего саксаул браконьера задержали в Жамбылской области

Саксаул имеет очень важное для южного региона свойство — предотвращает опустынивание земель. В Жамбылской области опустынивание особенно прогрессирует в Мойынкумском и Шуском районах. А саксаул с его мощными корнями, сдерживает наступление песков. Кроме того, вырубая саксаул для отопления своих жилищ, люди не только наносят непоправимый вред обитателям пустыни, но и совершают настоящее экологическое преступление, оставляя животных без воды и без пищи, обрекая их на вымирание. Саксауловые насаждения также снижают скорость ветра, улучшают микроклимат местности и способствует сокращению уровня парниковых газов, отметили в департаменте полиции Жамбылской области, подчеркнув, что саксаул по-прежнему остается под угрозой исчезновения.