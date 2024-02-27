В Волгограде комиссия обследует квартиру в доме после обрушения потолка

Как сообщили в жилконторе, специалисты провели визуальный осмотр потолка. Городскую администрацию и фонд капремонта уже оповестили о произошедшем. Также поставлен в известность подрядчик, который производит работы по капремонту дома. Будет проведена совместная комиссия.
При этом в Госжилинспекции отметили, что еще в 2022 году после проведения контрольно-надзорных мероприятий в этом доме было выписано предписание о завершении ремонта кровли. Поскольку требование не исполнено, инспекцией инициирован иск в суд.
В доме сейчас ведется капремонт. По графику он должен быть закончен в 2025 году. Запланирован ремонт крыши, систем электроснабжения и фасада.
Ранее возникали претензии к состоянию соседнего дома, который находится на ул. Советской, 28. Здесь работы по ремонту фасада и крыши приняли без замечаний в мае 2016 года и в декабре 2019-го.
На ремонт фасада распространяется гарантия сроком 144 месяца, на кровлю — 60 месяцев.
В региональном фонде капремонта подчеркнули, что причины разрушения элементов конструкций определят в рамках комиссионного осмотра. Если будут выявлены нарушения гарантийных обязательств, то к подрядчикам примут исчерпывающие меры.
Если во время осмотра будет установлено некачественное выполнение работ по содержанию общедомового имущества, то с жалобами жильцов будет разбираться УК.