Как в Майкаине устраняют коммунальную аварию

Уже 4 сутки без водыПомню 1998 год, год не было воды в майкаине,

По швам «свистит». Чварчики накосячили. А такая ржавчина! Это точно питьевая? Так у нас все достопримечательности появятся в окрестностях. Стоунхендж снесли. Тут розовое озеро ….Воду теперь в пять раз надо повысить, а то дыру не закроемВот вся их работа..все их чопики О, новая локация. Надо сделать Love Story.