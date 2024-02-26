Как в Майкаине устраняют коммунальную аварию

В акимате Павлодарской области сообщили, что сейчас поэтапно на каждом участке водопровода специалисты проверяют возможное промерзание и завоздушенность трубопровода. При выявлении таких участков производиться отогрев трубопровода парогенераторами. На отдельных участках ведется отогрев грунта вокруг трубы автомобильными углем и деревянными шпалами.
«Сейчас ведутся работы по отогреванию трубопровода на 5 участках (трубы подземного и наземного исполнения). Всего за время ведения работ по устранению повреждения отогрето около 4,1 км трубопровода».
В ведомстве пообещали, что работы по восстановлению водоснабжения будут вестись непрерывно до полного устранения.
А тем временем жители поселка Майкаин, почти неделю вынуждены пользоваться привозной водой.
Комментаторы оставляют под видео сообщения с привычным сарказмом:
Уже 4 сутки без водыПомню 1998 год, год не было воды в майкаине,
По швам «свистит». Чварчики накосячили. А такая ржавчина! Это точно питьевая? Так у нас все достопримечательности появятся в окрестностях. Стоунхендж снесли. Тут розовое озеро ….Воду теперь в пять раз надо повысить, а то дыру не закроемВот вся их работа..все их чопики О, новая локация. Надо сделать Love Story.
Ранее сообщалось, что авария произошла под Экибастузом на трубопроводе «Экибастуз-Майкаин», ведущем в село Майкаин. В «Горводоканале» сообщили, что 21 февраля 2024 г. было выявлено повреждение на трубопроводе. Участок повреждения находится в 27 км от насосной Второго подъема ГКП «Горводоканал». Работы по устранению причины повреждения проводятся силами ГКП «Горводоканал», а также при содействии специалистов ДЧС Павлодарской области, ТОО «Экибастузкоммунсервис», разреза «Восточный», ТОО «Богатырь Комир», ТОО "Инженерные сети’и др.