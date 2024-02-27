Суд заочно арестовал создателя персонажа Mr. Freeman Мунтяна*

Мунтяна* объявили в розыск в декабре прошлого года. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, против Мунтяна* было возбуждено дело по статье 207.3 УК РФ за распространение фейков о действиях российской армии в Буче. Мультипликатору грозит до 10 лет лишения свободы.