Средства ПВО уничтожили шесть снарядов РСЗО «Град» над Белгородской областью

«Около 21:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением шести снарядов реактивной системы залпового огня “Град”», — указывается в публикации.
Тогда же губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском городском округе Белгородской области ПВО сбила шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Ранее в этот день стало известно, что украинские боевики атаковали при помощи дрона-камикадзе автомобиль в селе Почаево Грайворонского района Белгородской области, в результате погибли трое мирных жителей.
Также Гладков сообщил, что двое детей пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новая Таволжанка в Белгородской области. Ранения получили мальчики 10 и 11 лет. Их госпитализировали. При ударе украинских боевиков также выбило пять окон в многоквартирном трехэтажном доме, был поврежден один автомобиль.
В Минобороны РФ сообщили, что за 26 февраля над территорией Белгородской области средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника ВСУ. Первый из них был уничтожен около 11:00, второй — в 17:50, а третий — в 18:20.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за регулярных обстрелов мирного населения со стороны украинских военных.