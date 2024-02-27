Власти Испании знали о присутствии в стране Кузьминова, пишут СМИ

Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы «начали бояться», «немножко агрессивно себя вести» и «выбежали из вертолета в сторону границы». По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но «как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали».