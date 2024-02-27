Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Стало известно, как мошенники могут управлять телефонами

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мошенники могут использовать поддельные банковские приложения не только для того, чтобы красть деньги со счета, но и для того, чтобы дистанционно управлять смартфоном — например, для вымогания денег у знакомых жертвы или для DDoS-атак, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.
Источник: © РИА Новости

«При скачивании поддельного банковского приложения мошенники могут получить доступ не только к вашим финансам, но и к управлению самим телефоном. Его могут использовать для вымогания средств у ваших знакомых и даже использовать для DDoS-атак на других пользователей», — сказал Морев.

Он отметил, что очень часто злоумышленники пишут в социальных сетях от лица якобы официальных сообществ банков, поставив такую же аватарку и название.

«В большинстве случаев злоумышленники присылают сообщения от лица банка с призывом срочно скачать или обновить мобильный банк, перейдя по ссылке. Если вам пришло такое сообщение в социальных сетях, обязательно проверьте, что в профиле есть значок верификации — галочка рядом с названием сообщества. Если ее нет или вам пишут с незнакомого номера, то это мошенники. Заблокируйте их и сообщите об этом представителям банка», — добавил эксперт.

Поддельные приложения можно встретить и скачать из разных источников — на подозрительных сайтах, в каналах в мессенджерах, в рекламе внутри других приложений. Их отличают неверные символы и значки в названии приложения, несоответствие фирменным логотипам и дизайну оригинала, странный функционал и некачественные иллюстрации.

«Последствия от использования таких приложений могут быть самыми разными: от потери средств до поломки телефона. Главное правило, как не стать жертвой мошенников — скачивать приложения из проверенных источников», — отметил Морев.

Если такая программа уже попала на устройство, не нужно давать ей доступ к системным функциям. К таким относятся чтение SMS или просмотр контактов. Эксперт советует удалить ее, запустить сканирование антивирусом, сменить все пароли и связаться с банком для перевыпуска карт.

технологии
Интернет