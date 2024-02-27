Стало известно, как мошенники могут управлять телефонами

«В большинстве случаев злоумышленники присылают сообщения от лица банка с призывом срочно скачать или обновить мобильный банк, перейдя по ссылке. Если вам пришло такое сообщение в социальных сетях, обязательно проверьте, что в профиле есть значок верификации — галочка рядом с названием сообщества. Если ее нет или вам пишут с незнакомого номера, то это мошенники. Заблокируйте их и сообщите об этом представителям банка», — добавил эксперт.