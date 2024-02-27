Стало известно, как мошенники могут управлять телефонами

«При скачивании поддельного банковского приложения мошенники могут получить доступ не только к вашим финансам, но и к управлению самим телефоном. Его могут использовать для вымогания средств у ваших знакомых и даже использовать для DDoS-атак на других пользователей», — сказал Морев.
Он отметил, что очень часто злоумышленники пишут в социальных сетях от лица якобы официальных сообществ банков, поставив такую же аватарку и название.
«В большинстве случаев злоумышленники присылают сообщения от лица банка с призывом срочно скачать или обновить мобильный банк, перейдя по ссылке. Если вам пришло такое сообщение в социальных сетях, обязательно проверьте, что в профиле есть значок верификации — галочка рядом с названием сообщества. Если ее нет или вам пишут с незнакомого номера, то это мошенники. Заблокируйте их и сообщите об этом представителям банка», — добавил эксперт.
«Последствия от использования таких приложений могут быть самыми разными: от потери средств до поломки телефона. Главное правило, как не стать жертвой мошенников — скачивать приложения из проверенных источников», — отметил Морев.
Если такая программа уже попала на устройство, не нужно давать ей доступ к системным функциям. К таким относятся чтение SMS или просмотр контактов. Эксперт советует удалить ее, запустить сканирование антивирусом, сменить все пароли и связаться с банком для перевыпуска карт.