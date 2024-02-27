От обмана не спас договор: хабаровчанин придумал мошенническую схему, обещая изготовить мебель

В краевой столице состоялся суд над 35-летним мужчиной. Его обвиняют в мошенничестве, потерпевших — семь человек. Они отдали ему порядка одного миллиона рублей.
Преступную схему хабаровчанин придумал еще в 2020 году. Решив подзаработать на карантине, он начал оказывать «услуги» по изготовлению корпусной мебели. С мая по октябрь брал заказы на шкафы и кухонные гарнитуры. Даже составлял с клиентами договоры, чтобы показать, что он — не абы кто и все делает законно. В документах он обязался изготовить, доставить и установить мебель. Но в итоге он ничего не делал: просто забирал деньги и пропадал.
В суде свою вину мужчина признал и во всем раскаялся, активно помогал следствию и частично возместил ущерб. Его приговорили к условному сроку на 3,5 года. Помимо этого, суд удовлетворил иски пострадавших на 350 тысяч рублей.