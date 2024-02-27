Эксперты рассказали о том, сколько в Приморье несовершеннолетних преступников

Подводя итоги 2023 года, специалисты отмечают тенденцию к снижению детской преступности в Приморском крае. О том, сколько уголовных преступлений совершили несовершеннолетние в Приморье за 2023 год, и какую работу проводят с ребятами для того, чтобы избежать рецидивов, рассказала корр. ИА PrimaMedia уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова.
За прошедший год количество оконченных уголовных дел по преступлениям, совершенных гражданами, которые еще не достигли 18 лет, уменьшилось. Так, например, если в 2022 году было зафиксировано, что несовершеннолетние совершили 596 преступлений, то в 2023 это число снизилось на 105 — всего 491 преступление. При этом, из этого количества больше половины составляют кражи, а именно — 266.
«На профилактическом учете в территориальных органах внутренних дел по данным на первое января 2024 года состоит 1 478 подростков. Здесь тоже отмечается тенденция к сокращению — в 2022 году их было 1 555», — отметила Ольга Романова.
По словам детского омбудсмена, решение подобной задачи — всегда целый комплекс мероприятий. Основной упор на профилактическую работу здесь, кончено, делают сотрудники правоохранительных органов, в частности инспекторы по делам несовершеннолетних. Главным инструментом в такой работе являются профилактические беседы. Так, в 2023 году, например, сотрудники ПДН 694 выступили на родительских собраниях и провели 12 838 бесед с детьми, подростками и их родителями.
Ольга Романова отметила, что реабилитационная работа с несовершеннолетними, совершившими противоправное деяние, начинается с момента постановки такого подростка на профилактический учет в органах системы профилактики безнадзорности.
«В реабилитационной работе должны участвовать все взрослые люди, окружающие ребенка как в семье, так и за её пределами. В его судьбе должны быть заинтересованы также и специалисты, представляющие органы системы профилактики, среди них — школа, учреждения дополнительного образования и здравоохранения, социально-реабилитационные центры, а также специалисты из системы молодежной политики, культуры, спорта, полиции», — объяснила Романова.
«Результаты работы всегда разные, поскольку и подростки разные. К тому же, их семья и среда, в которой они росли и формировались, оказывают на них решающее влияние. Именно поэтому важно, чтобы в жизни такого подростка были и другие значимые взрослые — те, кто будут рядом с ним в разных жизненных ситуациях. Сейчас мы работаем с коллегами над формированием команды наставников — людей, к которым подростки смогут прислушиваться, которые помогут сделать ему выбор в пользу правового поведения», — рассказала Ольга Романова.
Отметим, что рост подростковой преступности за 2023 год наблюдается в шести ОМВД Приморского края. Так, например, в Чугуевском районе количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 50% (подростками совершено четыре преступления), во Владивостоке — на 5.9% (102 преступления), в Уссурийске — на 22.5% (49 преступлений). Среди муниципалитетов, в которых отмечено снижение подростковой преступности — Пограничный район (с 11 до одного преступления), Дальнереченский городской округ (с 28 до 11 преступлений) и Хасанский район (с 14 до шести преступлений).