Эксперты рассказали о том, сколько в Приморье несовершеннолетних преступников

«Результаты работы всегда разные, поскольку и подростки разные. К тому же, их семья и среда, в которой они росли и формировались, оказывают на них решающее влияние. Именно поэтому важно, чтобы в жизни такого подростка были и другие значимые взрослые — те, кто будут рядом с ним в разных жизненных ситуациях. Сейчас мы работаем с коллегами над формированием команды наставников — людей, к которым подростки смогут прислушиваться, которые помогут сделать ему выбор в пользу правового поведения», — рассказала Ольга Романова.