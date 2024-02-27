Следствие просит заключить под стражу обвиняемую в жестоком преступлении во Владивостоке

Во Владивостоке проходит судебное заседание по избранию меры пресечения женщине, обвиняемой в поджоге с целью убийства. Следователь СУ СК РФ по Приморскому краю ходатайствует о заключении фигурантки под стражу, сообщили ИА PrimaMedia в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.