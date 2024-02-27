Следствие просит заключить под стражу обвиняемую в жестоком преступлении во Владивостоке

Во Владивостоке проходит судебное заседание по избранию меры пресечения женщине, обвиняемой в поджоге с целью убийства. Следователь СУ СК РФ по Приморскому краю ходатайствует о заключении фигурантки под стражу, сообщили ИА PrimaMedia в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.
Напомним, 24 февраля после тушения пожара в доме по улице Полины Осипенко в городе Владивостоке обнаружено тело 46-летнего мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство человека, общеопасным способом». Установлено, что к преступлению причастна 38-летняя знакомая потерпевшего.
Прокуратура подозревает, что пожар во Владивостоке устроили с целью убийства.
Возбуждено уголовное дело.