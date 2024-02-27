Хабаровчанин продал несуществующую мебель за 1 млн рублей

С мая по октябрь 2020 года он брал заказы на изготовление корпусной мебели, он заключал с клиентами договоры подряда, обещал изготовить, доставить и установить мебель. Однако после получения денег обязательства не выполнял. Так он украл более 1 млн рублей у 7 человек.