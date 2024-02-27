Хабаровчанин продал несуществующую мебель за 1 млн рублей, сообщает прокуратура Хабаровского края.
С мая по октябрь 2020 года он брал заказы на изготовление корпусной мебели, он заключал с клиентами договоры подряда, обещал изготовить, доставить и установить мебель. Однако после получения денег обязательства не выполнял. Так он украл более 1 млн рублей у 7 человек.
«Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Железнодорожного района», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших на сумму 350 тысяч рублей.