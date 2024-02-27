Полиция Японии подтвердила смерть разыскиваемого на протяжении 50 лет террориста

После серии атак восемь участников группировки были задержаны. Позднее двое из них были отпущены в результате переговоров, инициированных боевиками другой группировки «Японская красная армия». Для исполнения требований по освобождению задержанных боевики «Японской красной армии» захватили заложников в здании иностранных посольств в Куала-Лумпуре в 1975 году. В 1977 году с аналогичными требованиями они захватили самолет Париж—Токио.