Полиция Японии подтвердила смерть разыскиваемого на протяжении 50 лет террориста

25 января представитель больницы в префектуре Канагава сообщил в полицию о госпитализации мужчины под именем Сатоси Кирисимы. У пациента диагностировали последнюю стадию рака желудка. Со слов представителя больницы, пациент заявил о желании прожить последние дни под своим настоящим именем. 29 января стало известно о его смерти.
Полицейские искали Сатоси Кирисиму на протяжении 50 лет. По данным японских правоохранительных органов, в 1970-х гг. Сатоси Кирисима, будучи студентом юридического факультета Университета Мэйдзи, вступил в леворадикальную группировку «Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии». В 1974−75 годах участники группировки устроили серию атак против крупных транснациональных компаний. В результате взрыва в здании корпорации Mitsubishi Heavy Industries погибли 8 человек, еще 380 были ранены. Сатоси Кирисима также обвиняется в организации теракта в здании Корейского института промышленной экономики. В результате взрыва никто не пострадал.
После серии атак восемь участников группировки были задержаны. Позднее двое из них были отпущены в результате переговоров, инициированных боевиками другой группировки «Японская красная армия». Для исполнения требований по освобождению задержанных боевики «Японской красной армии» захватили заложников в здании иностранных посольств в Куала-Лумпуре в 1975 году. В 1977 году с аналогичными требованиями они захватили самолет Париж—Токио.