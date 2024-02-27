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Полиция Японии подтвердила смерть разыскиваемого на протяжении 50 лет террориста

Главное полицейское управление Японии подтвердило смерть фигуранта дела о терактах в 70-х годах прошлого года Сатоси Кирисимы. Он находился в розыске с 1974 года. 25 января японские СМИ сообщили о госпитализации 70-летнего мужчины, представившегося именем разыскиваемого преступника. Сегодня, 27 февраля, телеканал NHK сообщил, что анализ ДНК подтвердил смерть Сатоси Кирисимы.
Источник: РИА "Новости"

25 января представитель больницы в префектуре Канагава сообщил в полицию о госпитализации мужчины под именем Сатоси Кирисимы. У пациента диагностировали последнюю стадию рака желудка. Со слов представителя больницы, пациент заявил о желании прожить последние дни под своим настоящим именем. 29 января стало известно о его смерти.

Полицейские искали Сатоси Кирисиму на протяжении 50 лет. По данным японских правоохранительных органов, в 1970-х гг. Сатоси Кирисима, будучи студентом юридического факультета Университета Мэйдзи, вступил в леворадикальную группировку «Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии». В 1974−75 годах участники группировки устроили серию атак против крупных транснациональных компаний. В результате взрыва в здании корпорации Mitsubishi Heavy Industries погибли 8 человек, еще 380 были ранены. Сатоси Кирисима также обвиняется в организации теракта в здании Корейского института промышленной экономики. В результате взрыва никто не пострадал.

После серии атак восемь участников группировки были задержаны. Позднее двое из них были отпущены в результате переговоров, инициированных боевиками другой группировки «Японская красная армия». Для исполнения требований по освобождению задержанных боевики «Японской красной армии» захватили заложников в здании иностранных посольств в Куала-Лумпуре в 1975 году. В 1977 году с аналогичными требованиями они захватили самолет Париж—Токио.