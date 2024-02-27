В Братске неизвестные разбили около 70 уличных светильников

Дело в том, что неизвестные вандалы разбили на улицах города около 70 светильников. Об этом сообщают в мэрии.
— В воскресенье вечером в Центральном районе города были обнаружены разбитые светильники по улицам Южная, Коммунальная, Мира и в районе недостроенного железнодорожного вокзала, -говорят в администрации.
Чтобы установить и привлечь к ответственности вандалов, мэрия обратилась в МВД. А подрядная организация восстановит все светильники.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что детям-сиротам в Иркутской области вручили ключи от квартир.