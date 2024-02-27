Дело о травмировании ребенка на эскалаторе в Уссурийске — на контроле следкома

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании ребёнка на эскалаторе в одном из торговых центров Уссурийска, сообщили ИА PrimaMedia в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.