Мультиварка с подарком: в Приморье перекрыли канал поставки наркотиков через почту

Специалисты отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков опийной группы Управления наркоконтроля УМВД России по Приморскому краю пресекли противоправную деятельность двух жителей Владивостока. 27-летний молодой человек вместе с 28-летней сожительницей организовали канал поставки мефедрона на территорию дальневосточной столицы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские с поличным задержали пару в Первомайском районе Владивостока. Молодые люди получили в почтовом отделении посылку — коробку с мультиваркой, внутри которой были спрятаны наркотические средства.

«Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое является мефедроном. Так называемые “дизайнерские” наркотики предназначались для дальнейшего сбыта на территории Владивостока бесконтактным способом, посредством тайников-закладок», — отметили в пресс-службе УМВД.

Как рассказали в ведомстве, следователем следственного подразделения отдела полиции № 2 УМВД России по Владивостоку в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ — «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет.