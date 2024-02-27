Хабаровчанка перевела фейковому начальнику 700 тыс рублей

После разговора с псевдо-начальником хабаровчанка осталась с крупным кредитом и без денежных средств. Мошенники обманули женщину с помощью фейкового аккаунта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Сотрудникам полиции женщина рассказала, что ей поступило сообщение якобы от бывшего работодателя, который рассказал, что в отношении всех экс-сотрудников ведется проверка. Далее женщине поступил телефонный звонок.