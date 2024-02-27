Хабаровчанка перевела фейковому начальнику 700 тыс рублей

После разговора с псевдо-начальником хабаровчанка осталась с крупным кредитом и без денежных средств. Мошенники обманули женщину с помощью фейкового аккаунта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сотрудникам полиции женщина рассказала, что ей поступило сообщение якобы от бывшего работодателя, который рассказал, что в отношении всех экс-сотрудников ведется проверка. Далее женщине поступил телефонный звонок.
— Незнакомец представился работником службы безопасности и сообщил, что от имени хабаровчанки оформлен заем на крупную сумму. Для предотвращения мошеннических действий злоумышленник убедил потерпевшую проехать в банк и оформить кредит, а деньги положить на «безопасный» счет, — прокомментировали сотрудники УМВД по Хабаровскому краю.
Как раннее писало наше агентство, схема с фейковыми аккаунтами набирает оборот по всей России. Из различных регионов приходят сообщения, как люди попадают на мошеннические уловки после разговора якобы со своим начальством. Сотрудники полиции просят граждан сохранять бдительность и не верить подобным звонкам и сообщениям.