Обугленный и раздетый: труп мужчины во дворе дома нашли в Приморье

По-настоящему жуткую находку обнаружили жители Зарубино. Во дворе дома на Нагорной местные наткнулись на раздетый и сожженный труп мужчины. В следственном комитете тем временем уже опознали его личность и завели уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Погибшим оказался местный 54-летний житель. В следственном комитете сказали, что на его теле обнаружили не только ожоги, но и признаки насильственной смерти.
«У погибшего травма головы. Назначены экспертизы», — сообщила корреспонденту «Комсомолки» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
Уголовное дело завели по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Когда виновник будет найден, ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. Что именно случилось с мужчиной, теперь предстоит выяснить следователям, которые проводят расследование.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что женщина во Владивостоке спалила дом вместе с обидчиком, и в итоге ее заключили под стражу на два месяца.