Обугленный и раздетый: труп мужчины во дворе дома нашли в Приморье

Уголовное дело завели по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Когда виновник будет найден, ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. Что именно случилось с мужчиной, теперь предстоит выяснить следователям, которые проводят расследование.