СК возбудил дело после пожара на складах «Леруа Мерлен» в Приморье

«Возбуждено уголовное дело по факту возгорания складского помещения торгового центра на улице Махалина в городе Артеме, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении СК Приморья.