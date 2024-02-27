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СК возбудил дело после пожара на складах «Леруа Мерлен» в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля, ФедералПресс. В Приморье возбуждено уголовное дело из-за пожара в складских помещениях «Леруа Мерлен». В результате происшествия никто не пострадал.
Источник: РИА "Новости"

«Возбуждено уголовное дело по факту возгорания складского помещения торгового центра на улице Махалина в городе Артеме, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении СК Приморья.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, площадь пожара в складских помещениях составила 700 квадратных метров. Сотрудники смогли эвакуироваться самостоятельно. В МЧС сообщили, что горели складские помещения с утеплителем.

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