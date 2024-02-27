Бетонные плиты выпали из фуры: в ДТП с большегрузом разнесло три автомобиля, есть погибшие и пострадавшие

Ужасающее ДТП произошло на участке трассы между Таежкой и Новогордеевкой утром 27 февраля, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на управление ГИБДД Приморья.
Бетонные плиты выпали из двигающейся фуры Scania (она ехала в сторону поселка Тигровый) и разнесли три встречных автомобиля. Под удар попали Toyota Allion, Honda Shattle. ДТП произошло в районе 91 км автодороги «Осиновка — Рудная Пристань».
По предварительной информации ведомства, 1 человек погиб, еще двое травмированы. Пока в ведомстве не уточнили, речь идет о пассажирах или водителях транспортных средств. Кадры в нашем Telegram-канале (18+).
«На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.
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