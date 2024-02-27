Дональд Трамп-младший получил по почте конверт с белым порошком

По данным источников The Daily Beast, жизни политика ничего не угрожает. Издание отмечает, что Департамент полиции Юпитера не ответил на запрос о комментариях.
«Это уже второй раз, когда сумасшедший левый пишет мне по почте. Мне угрожали смертью белым порошком. Если бы это случилось дважды с видным демократом, в Конгрессе были бы слушания, но, поскольку моя фамилия Трамп, средства массовой информации затихнут через день. Ненависть левых к моей семье знает нет границ», — заявил политик в разговоре с порталом Mxmnews.com.
Дональду Трампу-младшему 46 лет. В настоящее время он занимает пост вице-президента в The Trump Organization (контролирует недвижимость, отели, гольф-клубы и прочие объекты бизнеса). Исполнительными вице-президентами компании являются двое других детей Дональда Трампа — Иванка и Эрик. В 2017 году Дональд Трамп-младший принимал участие в предвыборной президентской кампании своего отца.