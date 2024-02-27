Дональд Трамп-младший получил по почте конверт с белым порошком

«Это уже второй раз, когда сумасшедший левый пишет мне по почте. Мне угрожали смертью белым порошком. Если бы это случилось дважды с видным демократом, в Конгрессе были бы слушания, но, поскольку моя фамилия Трамп, средства массовой информации затихнут через день. Ненависть левых к моей семье знает нет границ», — заявил политик в разговоре с порталом Mxmnews.com.