Ночь в больнице: два человека пострадали в лобовом ДТП в Хабаровске

Поздним вечером 26 февраля в Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие. В нем травмы получили два человека.
Авария произошла в 21:15 на улице Воронежской. В районе дома № 55 водитель автомобиля Honda выехал на встречную полосу. Там он влетел в иномарку Toyota, устроив серьезное столкновение.
— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Honda и водитель с пассажиром автомобиля Toyota получили травмы различной степени тяжести, — рассказали в ГИБДД Хабаровска.
Участников ДТП увезли в больницу для обследования. Характер их травм не уточняется.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить все причины и подробности случившегося.
Водителям напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Выезд на встречную полосу является грубым нарушением требований и может быть очень опасен.