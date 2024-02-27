Расчеты РСЗО «Град» уничтожили живую силу ВСУ в опорном пункте

«На данный момент мастерство экипажа заключается в том, что у нас все взаимозаменяемые люди. Водитель может быть наводчиком, старший офицер батареи, выезжающий на огневую задачу. Я могу спокойно за рулем, также могу как наводчик отработать. На учениях всё это мы отрабатывали. В течение полугода работаем в Запорожье под Вербовым и Работино. Всё это было отточено мастерство. Как говорится, тяжело в учениях, а сейчас очень легко в бою», — поделился командир РСЗО БМ-21 «Град» с позывным Стрелец.