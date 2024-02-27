Расчеты РСЗО «Град» уничтожили живую силу ВСУ в опорном пункте

В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ. Эта информация была оперативно передана на командный пункт гвардейского артиллерийского полка Новороссийского гвардейского соединения ВДВ.
Расчеты РСЗО «Град» получили задачу на боевую работу и выдвинулись в район стрельбы, откуда нанесли огневое поражение противнику. Российские военные нанесли удары по живой силе украинской армии осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами, ударная волна и осколки от которых разлетелись на сотни метров и уничтожили скопление пехоты противника.
«На данный момент мастерство экипажа заключается в том, что у нас все взаимозаменяемые люди. Водитель может быть наводчиком, старший офицер батареи, выезжающий на огневую задачу. Я могу спокойно за рулем, также могу как наводчик отработать. На учениях всё это мы отрабатывали. В течение полугода работаем в Запорожье под Вербовым и Работино. Всё это было отточено мастерство. Как говорится, тяжело в учениях, а сейчас очень легко в бою», — поделился командир РСЗО БМ-21 «Град» с позывным Стрелец.
Артиллеристы-десантники наносят огневое поражение как днем, так и ночью, не оставляя противнику возможности на проведение ротации, добавили в ведомстве.
«Выезжаем в любое время дня и ночи. В любых погодных условиях. Выполняем задачи на поражение огневой силы противника, легкобронированной техники. Благодаря слаженности экипажа всё настолько быстро получается, что противник не успевает одуматься», — рассказал наводчик РСЗО БМ-21 «Град» с позывным Соболь.
Накануне, 26 февраля, Минобороны РФ показало, как артиллеристы ВС РФ при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили склады с боеприпасами ВСУ и живую силу противника.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.